Франция отправила команду военных врачей на помощь Швейцарии, где смертельный пожар в новогоднюю ночь в баре унес жизни по меньшей мере 40 человек.

Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что команда военных врачей была отправлена в Швейцарию с "миссией оценки состояния пострадавших от ожогов с целью их эвакуации" после смертельного пожара в баре в Кран-Монтане.

По информации осведомленного источника, команда, состоящая из пластического хирурга, анестезиолога, специализированной медсестры и врача пожарной службы, должна была прибыть на место происшествия в пятницу утром.

По его словам, она останется там на несколько дней, чтобы поддержать работу швейцарских органов здравоохранения и будет участвовать в оценке пострадавших от ожогов "с целью их эвакуации в соответствующие учреждения в зависимости от тяжести травм".

Пожар вспыхнул в 1:30 ночи 1 января в баре Le Constellation, но пока неясно, что именно его вызвало. В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова по просьбе Швейцарии оказать помощь в медицинских учреждениях пострадавшим от смертельного пожара в баре.

Итальянская федерация гольфа назвала имя первой жертвы смертельного пожара, который в новогоднюю ночь вспыхнул в баре в Швейцарии и унес жизни по меньшей мере 40 человек.