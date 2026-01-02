В Германии во время рабочего дня взломали сейфы в филиале сберегательной кассы

В немецком городе Галле, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, во время рабочего времени были взломаны четыре банковских сейфа в филиале сберегательной кассы.

Об этом сообщила полиция, передает Spiegel, передает "Европейская правда".

По информации правоохранителей, с клиентами, чьи сейфы пострадали, уже установили контакт. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна. Также остается невыясненным, каким образом преступник или преступники смогли попасть в помещение с хранилищами.

Полиция призывает свидетелей сообщать о любых подозрительных наблюдениях.

Этот случай стал очередным в серии подобных преступлений. В середине декабря в Бонне были взломаны и ограблены два сейфа, в совершении преступления подозревают бывшего сотрудника банка.

Также писали, что 30 декабря в Германии воры похитили около 30 млн евро, взломав около 3200 сейфов в хранилище банка в городе Гельзенкирхен на западе страны.

Сообщалось, что в бельгийском муниципалитете Женап был ограблен музей, созданный на месте последнего штаба императора Наполеона.