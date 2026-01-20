Трамп анонсировал встречи в Давосе по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подчеркнул важность Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов и анонсировал встречи на эту тему с различными сторонами в Давосе.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, телефонный разговор с Рютте был "очень хорошим": "Я согласился на встречу различных сторон в Давосе".

"Как я уже четко выразил всем, Гренландия чрезвычайно важна для национальной и мировой безопасности. Не может быть никакого пути назад – с этим все согласны!", – заявил Трамп.

Стоит отметить: ранее Дональд Трамп часто настаивал, что Гренландия должна стать частью США. Теперь он послал существенно иной месседж, подчеркнув важность Гренландии для национальной и мировой безопасности.

Впрочем, он также разместил в своей соцсети рисунок, на котором ставит флаг США на Гренландии, которая обозначена американской территорией с 2026 года.

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки являются самой мощной страной в мире: "Мы являемся единственной силой, которая может обеспечить мир во всем мире – и это достигается, просто говоря, благодаря силе!"

Как сообщалось, Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса.

По данным СМИ, президент Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове является провокацией против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

