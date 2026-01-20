Трамп слил переписку с Макроном: "Не понимаю, что ты делаешь с Гренландией"

Президент США Дональд Трамп поделился фрагментом общения с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором президент Франции выражал непонимание действиями Вашингтона в отношении Гренландии.

Фрагмент он выложил в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Сообщение Макрона начинается с подчеркивания общей позиции по Сирии и Ирану, а продолжается выражением непонимания в отношении датского острова. "Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией", – пишет Макрон Трампу, согласно фрагменту.

Макрон также предлагает странам G7 собраться в Париже в четверг и предлагает двум главам государств поужинать вместе.

"Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях", – написал Макрон.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подчеркнул важность Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов и анонсировал встречи на эту тему с различными сторонами в Давосе.

СМИ писали, что Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

