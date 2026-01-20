Румыния увеличит количество военных на границе с Украиной

Румыния увеличит количество военнослужащих в приграничных с Украиной районах из-за угрозы дронов.

Об этом заявил румынский министр обороны Раду Мируце, которого цитирует Digi24, сообщает "Европейская правда".

По его словам, было зафиксировано не менее 14 случаев, когда российские дроны вторглись в воздушное пространство Румынии.

В последние месяцы Министерство национальной обороны перебросило на границу с Украиной все больше войск и более современную военную технику, рассказал министр.

Мируце заявил, что, в зависимости от уровня опасности, в будущем в этот район могут быть переброшены еще больше войск.

Кроме того, по его словам, румынская армия постепенно увеличивает противовоздушную оборону вблизи Украины. Речь идет о нескольких десятках военных кадров, радаров и систем Gepard.

Министр подчеркнул, что военные размещают силы так, чтобы снизить вероятность падения дронов в населенных пунктах, однако риск все же остается.

"Даже при всех усилиях нельзя дать стопроцентной гарантии, что дроны не появятся в жилых зонах, но этот риск невелик", – заявил он.

Последний серьезный инцидент произошел в конце прошлой недели. Армия узнала от женщины, что российский дрон упал во дворе в уезде Вранча, почти в 200 километрах от границы с Украиной.

Летательный аппарат не был обнаружен радарами армии, поэтому власти не знают, когда дрон упал.

"У меня есть оперативный телефон, на который я получаю воздушные оповещения несколько раз за ночь. Для некоторых из них принимается решение о подъеме истребителей F-16, для других задействуются наземные системы, которые останавливают эти угрозы. Если бы не было того, что делает румынская армия, вы бы каждый день видели новости о дронах", – говорит министр обороны.

Недавно в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

В последнее время в небо Молдовы по крайней мере дважды залетали российские БПЛА. Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.