Трамп запросив прем’єра Вірменії до Ради миру щодо Гази

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян отримав офіційне запрошення від президента США Дональда Трампа щодо приєднання до Ради миру для сектора Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook написала речниця глави уряду Вірменії Назелі Багдасарян.

Вона зазначила, що Пашинян прийняв запрошення від американського президента.

"Прем'єр-міністр Пашинян з любов'ю і відповідальністю прийняв пропозицію, підтвердивши прихильність Вірменії справі сприяння миру", – зауважила Багдасарян.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.

Натомість президент Франції Емманюель Макрон, за даними ЗМІ, не прийме запрошення.