Трамп запросив прем’єра Вірменії до Ради миру щодо Гази
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян отримав офіційне запрошення від президента США Дональда Трампа щодо приєднання до Ради миру для сектора Гази.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook написала речниця глави уряду Вірменії Назелі Багдасарян.
Вона зазначила, що Пашинян прийняв запрошення від американського президента.
"Прем'єр-міністр Пашинян з любов'ю і відповідальністю прийняв пропозицію, підтвердивши прихильність Вірменії справі сприяння миру", – зауважила Багдасарян.
За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.
Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.
Натомість президент Франції Емманюель Макрон, за даними ЗМІ, не прийме запрошення.