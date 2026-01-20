Трамп пригласил премьера Армении в Совет мира по Газе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа о присоединении к Совету мира для сектора Газы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook написала пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.

Она отметила, что Пашинян принял приглашение от американского президента.

"Премьер-министр Пашинян с любовью и ответственностью принял предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру", – отметила Багдасарян.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил к членству в Совете мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.

Зато президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным СМИ, не примет приглашение.