Французьку міністерку шокували погрози Трампа щодо тарифів на шампанське

Міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар заявила, що "шокована" погрозами президента США Дональда Трампа запровадити мита в 200% на французькі шампанські вина.

Заяву французької міністерки наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Женевар переконана, що Франція і Європа не можуть "не відреагувати" на цю "ворожу заяву щодо Франції та французького виноробства".

За її словами, Трамп націлився на "особливий сектор, а саме виноробство, флагман французького сільського господарства".

Міністерка наголосила, що це є прямим примусом і використанням "економічної зброї" з політичною метою.

"Так, я вважаю це шокуючим. Це викликає вдвічі більший шок через масштаб загрози, яка позбавляє нас можливості експортувати вино і шампанське на дуже орієнтований на експорт ринок, і через інструмент шантажу, яким погрожує Дональд Трамп", – заявила вона.

Після того, як Дональд Трамп дізнався, що президент Франції Емманюель Макрон відхилив його запрошення приєднатися до так званої Ради миру, він оголосив, що введе мита на французькі вина та шампанське.

Президент США також злив у мережу повідомлення від свого французького колеги, в якому Макрон запросив Трампа на вечерю в Парижі в четвер і на зустріч з Україною, Сирією, Данією та Росією.