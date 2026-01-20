Французского министра шокировали угрозы Трампа о тарифах на шампанское

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что "шокирована" угрозами президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 200% на французские шампанские вина.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Женевар убеждена, что Франция и Европа не могут "не отреагировать" на это "враждебное заявление в отношении Франции и французского виноделия".

По ее словам, Трамп нацелился на "особый сектор, а именно виноделие, флагман французского сельского хозяйства".

Министр подчеркнула, что это является прямым принуждением и использованием "экономического оружия" в политических целях.

"Да, я считаю это шокирующим. Это вызывает вдвойне больший шок из-за масштаба угрозы, которая лишает нас возможности экспортировать вина и шампанское на очень ориентированный на экспорт рынок, и из-за инструмента шантажа, которым угрожает Дональд Трамп", – заявила она.

После того как Дональд Трамп узнал, что президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил его приглашение присоединиться к так называемому Совету мира, он объявил, что введет пошлины на французские вина и шампанское.

Президент США также слил в сеть сообщение от своего французского коллеги, в котором Макрон пригласил Трампа на ужин в Париже в четверг и на встречу с Украиной, Сирией, Данией и Россией.