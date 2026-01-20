Укр Рус Eng

Трамп опублікував лист генсека НАТО, де той обіцяє "просування" щодо Гренландії

Новини — Вівторок, 20 січня 2026, 10:13 — Іванна Костіна

Президент США Дональд Трамп слідом за зливом листування з французьким колегою Емманюелем Макроном також поділився скриншотом повідомлення від генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Скриншот він оприлюднив у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Марк Рютте у повідомленні хвалить Трампа за зусилля в Сирії та інших частинах світу.

 

"Я використаю свої медіаконтакти в Давосі, щоб підкреслити вашу роботу там, в Газі та в Україні", – йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар також згадує Гренландію.

"Я прагну досягнути просування щодо Гренландії", – пише він Трампу.

Рютте завершує повідомлення наступним чином:

"Не можу дочекатися зустрічі з вами. Ваш Марк, генеральний секретар НАТО", – пише він Трампу.

Перед цим Трамп злив у мережу повідомлення від свого французького колеги, в якому Макрон запросив Трампа на вечерю в Парижі в четвер і на зустріч з Україною, Сирією, Данією та Росією.

Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підкреслив важливість Гренландії для нацбезпеки Сполучених Штатів і анонсував зустрічі  на цю тему з різними сторонами в Давосі.

Рютте Трамп Гренландія
