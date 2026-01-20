Трамп опубликовал письмо генсека НАТО, где тот обещает "продвижение" по Гренландии

Президент США Дональд Трамп следом за сливом переписки с французским коллегой Эмманюэлем Макроном также поделился скриншотом сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Скриншот он обнародовал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Марк Рютте в сообщении хвалит Трампа за усилия в Сирии и других частях мира.

"Я использую свои медиаконтакты в Давосе, чтобы подчеркнуть вашу работу там, в Газе и в Украине", – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь также упоминает Гренландию.

"Я стремлюсь достичь продвижения в отношении Гренландии", – пишет он Трампу.

Рютте завершает сообщение следующим образом:

"Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк, генеральный секретарь НАТО", – пишет он Трампу.

Перед этим Трамп слил в сеть сообщение от своего французского коллеги, в котором Макрон пригласил Трампа на ужин в Париже в четверг и на встречу с Украиной, Сирией, Данией и Россией.

Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подчеркнул важность Гренландии для нацбезопасности Соединенных Штатов и анонсировал встречи на эту тему с различными сторонами в Давосе.