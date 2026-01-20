Трамп везет с собой в Давос рекордно большую делегацию

Президент США Дональд Трамп, который впервые с 2020 года лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, везет с собой "самую большую" американскую делегацию за всю историю.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ВЭФ, пишет "Европейская правда".

На форуме прошлого года Трамп выступил с виртуальной речью всего через несколько дней после своего второго прихода в Белый дом.

На этот раз, по данным ВЭФ, он привезет с собой "самую большую" американскую делегацию за всю историю.

По данным Axios, в Давосе представители администрации Трампа планируют сосредоточиться на экономическом росте, владении жильем и мире через силу.

Министр финансов Скотт Бессент, который возглавляет американскую делегацию, планирует ежедневные пресс-конференции до прибытия Трампа в среду. Темами Бессента будут "Умные деньги – в Америке" и "Торговля "Америка первая" меняет мир".

Источник в администрации США рассказывает, что Бессент собирается прямо критиковать глобальную элиту и проводить резкий контраст между исключительностью США и экономической стагнацией Европы.

В понедельник утром он заявил журналистам, что было бы "очень глупо", если бы Европа попыталась принять меры в ответ на попытку взять под контроль Гренландию.

По словам источников Axios, сообщения и бравада администрации предназначены как для американских избирателей и инвесторов, так и для участников форума в Давосе.

Ожидается, что Трамп включит внутренние экономические темы – жилье и доступность – в свою пленарную речь в рамках ВЭФ.

Администрация планирует частично обойти традиционные, мейнстримные и международные СМИ и обратиться непосредственно к американцам, в том числе через СМИ, благосклонные к MAGA.

The Guardian сообщало, что в состав делегации США также войдут госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лутник и специальный посланник Стив Уиткофф.

Напомним, Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что в Давосе планирует проводить встречи для обсуждения темы Гренландии.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию.