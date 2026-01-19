Міністр фінансів США: європейська відповідь на мита була б "нерозумною"

Міністр фінансів США Скотт Бессент на полях Світового економічного форуму в Давосі заявив, що відповідь європейських країн на американські мита була б "нерозумною".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у виступі перед журналістами, який транслювала агенція Reuters.

Відповідаючи на запитання про тарифи від США, Бессент повторив, що Гренландія є необхідною для національної безпеки США.

"Президент розглядає Гренландію як стратегічний актив для Сполучених Штатів. Ми не будемо передавати нашу безпеку в півкулі нікому іншому", – сказав міністр.

Він також прокоментував повідомлення про те, що президент США написав листа прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Бессент назвав ці повідомлення "вигадкою".

"Я нічого не знаю про лист президента до Норвегії, і я вважаю, що це повна вигадка, що президент зробить це через Нобелівську премію", – відповів посадовець.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Він також заявив, що Данія протягом 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.

