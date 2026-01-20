У Данії не виключають будь-які заходи у відповідь на тарифні погрози Трампа

Після погроз Трампа щодо введення додаткових штрафних мит проти Данії та низки європейських країн, усі варіанти повинні залишатися на столі переговорів із США.

Про це заявила міністерка економіки Данії Стефані Лозе на шляху до зустрічі міністрів економіки та фінансів ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

У неділю Трамп оголосив, що з 1 лютого введе 10-відсотковий тариф на товари з Данії та кількох інших європейських країн через ситуацію навколо Гренландії.

"На цей час ми не повинні нічого виключати. Ми не хочемо ескалації, але мусимо залишити всі інструменти на столі", – каже Стефані Лозе.

Як повідомлялося, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу.

За даними ЗМІ, Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

