В Дании не исключают любые меры в ответ на тарифные угрозы Трампа

После угроз Трампа о введении дополнительных штрафных пошлин против Дании и ряда европейских стран, все варианты должны оставаться на столе переговоров с США.

Об этом заявила министр экономики Дании Стефани Лозе на пути к встрече министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

В воскресенье Трамп объявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф на товары из Дании и нескольких других европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

"На данный момент мы не должны ничего исключать. Мы не хотим эскалации, но должны оставить все инструменты на столе", – говорит Стефани Лозе.

Как сообщалось, Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса.

По данным СМИ, Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

