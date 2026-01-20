Глава МЗС Молдови розповів, за якої умови можливе об'єднання з Румунією

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що Кишинів може поставити питання про об'єднання з Румунією, якщо виникне загроза суверенітету та територіальній цілісності країни з боку РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву молдовський міністр зробив в інтерв’ю Radio Moldova.

Попшой наголосив, що Молдова не може "ховатися за пальцем", коли існуватиме екзистенційна загроза територіальній цілісності, фізичній цілісності громадян, у разі, якщо РФ "наблизиться занадто близько до наших кордонів, а вона вже наблизилася з 2014 року".

"І, очевидно, у випадку, якщо ситуація вийде з-під контролю і події розвиватимуться таким чином, що безпосередньо загрожуватимуть нашому існуванню, суверенітету, територіальній цілісності і, фактично, життю та фізичній цілісності наших громадян, такі рішення приймаються в такі складні моменти", – сказав він.

При цьому Попшой наголосив, що рішення про возз'єднання з Румунією може бути ухвалено лише більшістю голосів громадян.

"Це рішення не є простим, і якби воно було простим, то вже було б ухвалене... таке рішення може бути прийняте лише широкою більшістю громадян, незалежно від бажання чи голосу того чи іншого політика", – переконаний глава МЗС Молдови.

Коментуючи заяву президентки Молдови Маї Санду, яка висловила підтримку ідеї об’єднання з Румунією, він зазначив, що ці висловлювання "по суті не є новиною".

"Звичайно, деякі з наших партнерів виявляють цікавість. Ми пояснюємо їм політичний і геополітичний контекст, в якому ми перебуваємо. У надзвичайно складних реаліях і в світі, що перебуває в постійній геополітичній турбулентності, сьогоднішні обставини не дозволяють мені сказати, що Республіка Молдова має гарантію безпеки", – додав міністр.

На питання, чи проголосував би він за возз'єднання Молдови з Румунією, Попшой зазначив, що відповідь "повинна бути само собою зрозумілою" для тих, хто має румунське громадянство.

Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Серпневе опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

Читайте детальну статтю "ЄП" на цю тему: "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.