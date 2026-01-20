Глава МИД Молдовы рассказал, при каком условии возможно объединение с Румынией

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Кишинев может поставить вопрос об объединении с Румынией, если возникнет угроза суверенитету и территориальной целостности страны со стороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление молдовский министр сделал в интервью Radio Moldova.

Попшой отметил, что Молдова не может "прятаться за пальцем", когда будет существовать экзистенциальная угроза территориальной целостности, физической целостности граждан, в случае, если РФ "приблизится слишком близко к нашим границам, а она уже приблизилась с 2014 года".

"И, очевидно, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля и события будут развиваться таким образом, что непосредственно будут угрожать нашему существованию, суверенитету, территориальной целостности и, фактически, жизни и физической целостности наших граждан, такие решения принимаются в такие сложные моменты", – сказал он.

При этом Попшой подчеркнул, что решение о воссоединении с Румынией может быть принято только большинством голосов граждан.

"Это решение не является простым, и если бы оно было простым, то уже было бы принято... такое решение может быть принято только широким большинством граждан, независимо от желания или голоса того или иного политика", – убежден глава МИД Молдовы.

Комментируя заявление президента Молдовы Майи Санду, которая выразила поддержку идеи объединения с Румынией, он отметил, что эти высказывания "по сути, не являются новостью".

"Конечно, некоторые из наших партнеров проявляют любопытство. Мы объясняем им политический и геополитический контекст, в котором мы находимся. В чрезвычайно сложных реалиях и в мире, находящемся в постоянной геополитической турбулентности, сегодняшние обстоятельства не позволяют мне сказать, что Республика Молдова имеет гарантию безопасности", – добавил министр.

На вопрос, проголосовал бы он за воссоединение Молдовы с Румынией, Попшой отметил, что ответ "должен быть само собой разумеющимся" для тех, кто имеет румынское гражданство.

Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Августовский опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

