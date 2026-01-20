Зеленський підтвердив, що Україну запросили до Ради миру Трампа

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська сторона отримала запрошення до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, нараз українські дипломати опрацьовують це запрошення.

Коментуючи той факт, що до Ради миру також запросили РФ та Білорусь, Зеленський зазначив, що Росія є ворогом України, а Білорусь – союзницею Кремля.

"Для мене дуже складно уявити, як ми з Росією будемо разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї Ради (миру. – Ред.). Просто Росія – це про "раду війни". І Білорусь разом із нею", – підкреслив президент.

ЗМІ раніше повідомили, що у списку запрошених до Ради миру – 49 країн, зокрема й Україна.

Як повідомлялося, Трамп заявив журналістам, що введе мита на французькі вина та шампанське, дізнавшись, що президент Франції Емманюель Макрон відхилив його запрошення приєднатися до так званої Ради миру.