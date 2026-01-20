Зеленский подтвердил, что Украину пригласили в Совет мира Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона получила приглашение в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, сейчас украинские дипломаты прорабатывают это приглашение.

Комментируя тот факт, что в Совет мира также пригласили РФ и Беларусь, Зеленский отметил, что Россия является врагом Украины, а Беларусь – союзницей Кремля.

"Для меня очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином совете. И это не касается этого Совета (мира. – Ред.). Просто Россия – это про "совет войны". И Беларусь вместе с ней", – подчеркнул президент.

СМИ ранее сообщили, что в списке приглашенных в Совет мира – 49 стран, в том числе и Украина.

Как сообщалось, Трамп заявил журналистам, что введет пошлины на французские вина и шампанское, узнав, что президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил его приглашение присоединиться к так называемому Совету мира.