Глава МЗС Фінляндії: Європа готова відповісти на ситуацію довкола Гренландії за потреби

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європа готова відповісти на ситуацію довкола Гренландії на тлі заяв американського президента Дональда Трампа, але "якщо у цьому буде потреба".

Про це вона сказала під час спілкування в Українському домі у Давосі у межах проєкту "Україна на передовій майбутнього", який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Валтонен запитали, чи варто Європі відповідати на ситуацію навколо Гренландії.

"Ми готові відповісти, якщо в цьому буде потреба", – відповіла фінська міністерка.

На уточнювальне запитання, які інструменти розглядає Європейський Союз, Валтонен конкретно не відповіла.

"Ми розглядаємо різні інструменти. Тож, безумовно, якась реакція буде (...) Думаю, європейський спосіб розв'язання питань із друзями та союзниками, а США ми й досі вважаємо такими, полягає в тому, щоб робити це в дружньому ключі, якщо це можливо. Але ми готові відповісти. Ми розглядаємо різні інструменти. Це не те майбутнє, в якому ми хотіли б опинитися. Але якщо буде потрібно – ми це зробимо", – зазначила вона.

Водночас фінська міністерка наголосила, що Європа "не торгує принципами".

"Немає жодного сценарію, за якого ми "обмінюємо" Гренландію на щось", – сказала вона.

Відтак Валтонен зауважила, що Європі потрібна сила для того, аби чинити економічний тиск на Росію. Вона висловила сподівання, що США також будуть залучені.

"Адже Росія має серйозні економічні проблеми. Вони можуть вести цю війну ще певний час, але в довгостроковій перспективі вони програють на всіх фронтах", – підсумувала глава МЗС Фінляндії.

Як повідомлялося, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу.

За даними ЗМІ, Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

