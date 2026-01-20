Глава МИД Финляндии: Европа готова ответить на ситуацию вокруг Гренландии в случае необходимости

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа готова ответить на ситуацию вокруг Гренландии на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, но "если в этом будет необходимость".

Об этом она сказала во время общения в Украинском доме в Давосе в рамках проекта "Украина на передовой будущего", организованного Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

У Валтонен спросили, стоит ли Европе реагировать на ситуацию вокруг Гренландии.

"Мы готовы ответить, если в этом будет необходимость", – ответила финская министр.

На уточняющий вопрос, какие инструменты рассматривает Европейский Союз, Валтонен конкретно не ответила.

"Мы рассматриваем различные инструменты. Поэтому, безусловно, какая-то реакция будет (...) Думаю, европейский способ решения вопросов с друзьями и союзниками, а США мы до сих пор считаем таковыми, заключается в том, чтобы делать это в дружеском ключе, если это возможно. Но мы готовы ответить. Мы рассматриваем различные инструменты. Это не то будущее, в котором мы хотели бы оказаться. Но если будет необходимо – мы это сделаем", – отметила она.

В то же время финская министр подчеркнула, что Европа "не торгует принципами".

"Нет ни одного сценария, при котором мы „обмениваем" Гренландию на что-то", – сказала она.

Затем Валтонен отметила, что Европе нужна сила для того, чтобы оказывать экономическое давление на Россию. Она выразила надежду, что США также будут вовлечены.

"Ведь у России серьезные экономические проблемы. Они могут вести эту войну еще некоторое время, но в долгосрочной перспективе они проиграют на всех фронтах", – подытожила глава МИД Финляндии.

Как сообщалось, Дания и Гренландия предложили развернуть в Гренландии миссию Североатлантического альянса.

По данным СМИ, Трамп предположил, что военное присутствие европейцев на острове – это провокация против него.

В то же время Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

