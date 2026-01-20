Зеленський стурбований, що увага з України зміщується через Гренландію

Президент Володимир Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії і заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами.

Відповідну заяву Зеленський зробив, коментуючи останні висловлювання Трампа про те, що Європі слід зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на Гренландії.

"Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор. І у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію, і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема", – зазначив він.

У контексті подій довкола Гренландії Зеленський висловив сподівання, що США почують Європу "у форматі дипломатії".

"Ми поважаємо, я особисто дуже поважаю Данію і поважаємо їх суверенітет територіальної цілісності. Я дуже-дуже хочу, щоби Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться і дуже вірю, що не буде якихось великих загроз", – підкреслив він.

За даними Financial Times, європейці у Давосі готуються говорити з Трампом про Гренландію замість України.

Водночас в ЄС запевнили, що робота над гарантіями безпеки для України триває на повну силу, незважаючи на події довкола Гренландії.

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою