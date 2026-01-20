Зеленский обеспокоен, что внимание с Украины смещается из-за Гренландии

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время онлайн-общения с журналистами.

Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя последние высказывания Трампа о том, что Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на Гренландии.

"Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор. И у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", – отметил он.

В контексте событий вокруг Гренландии Зеленский выразил надежду, что США услышат Европу "в формате дипломатии".

"Мы уважаем, я лично очень уважаю Данию и уважаем их суверенитет территориальной целостности. Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет и очень верю, что не будет каких-то больших угроз", – подчеркнул он.

По данным Financial Times, европейцы в Давосе готовятся говорить с Трампом о Гренландии вместо Украины.

В то же время в ЕС заверили, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается в полную силу, несмотря на события вокруг Гренландии.

Читайте также на эту тему: Гренландский кризис, бьющий по Украине. Какие последствия для ВСУ будет иметь конфликт Трампа с Европой.