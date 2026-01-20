Зеленский не считает, что переговоры с командой США зашли в тупик

Президент Владимир Зеленский не считает, что переговоры между украинской и американской командой, которые прошли в минувшие выходные во Флориде, завершились тупиком.

Об этом он заявил в ходе онлайн-общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Зеленский согласился с тезисом о том, что по итогам последнего раунда переговоров было мало коммуникации как со стороны Украины, так и со стороны США.

На вопрос, не означает ли эта ситуация, что переговоры зашли в тупик, Зеленский ответил: "Я тупика пока не вижу. Мы работаем над документами. Такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля – самая сложная".

Он добавил, что разговоры с представителями США продолжаются постоянно.

"Я уже несколько раз общался с (секретарем СНБО Рустемом) Умеровым. И он постоянно на связи с Уиткоффом и Кушнером... поэтому очень много энергии в общении, но нужен результат", – сказал Зеленский.

Напомним, 17 января украинская делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии находилась в США для встречи с американской командой.

Сообщалось, что целью визита украинской команды во Флориду является доработка договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами.

Зеленский тогда говорил, что украинская делегация в США должна предоставить реальную информацию о российских ударах.