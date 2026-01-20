Зеленський: Росія до 2030 року матиме армію розміром у 2,5 млн, Європі потрібна більша

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європі необхідно мати спільні об’єднані Збройні сили з огляду на російську загрозу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами.

Зеленський заявив, що Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб.

Відтак він наголосив, що об’єднані Збройні сили Європи, з урахуванням того, що у кожній країні має бути своя суверенна армія, повинні бути готовими реагувати на російську загрозу.

На думку українського президента, чисельність об'єднаних Збройних сил Європи має налічувати близько 3 млн.

"Я з цією пропозицією звернувся до лідерів, як мінімум Європи, минулого року. Рік пройшов, скажу відверто, жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив. Може ще будуть зараз через всі ці виклики, може лідери Європи трішки задумаються про це", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.

У грудні депутати Європейського парламенту закликали країни ЄС скасувати внутрішні кордони для переміщення військ і військової техніки, а також інвестувати в модернізацію транспортної інфраструктури по всій території Союзу.