Зеленский: Россия к 2030 году будет иметь армию численностью 2,5 млн, Европе нужно больше
Президент Владимир Зеленский считает, что Европе необходимо иметь общие объединенные Вооруженные силы, учитывая российскую угрозу.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время онлайн-общения с журналистами.
Зеленский заявил, что Россия к 2030 году планирует иметь армию численностью 2-2,5 млн человек.
Поэтому он подчеркнул, что объединенные Вооруженные силы Европы, с учетом того, что в каждой стране должна быть своя суверенная армия, должны быть готовы реагировать на российскую угрозу.
По мнению украинского президента, численность объединенных Вооруженных сил Европы должна составлять около 3 млн.
"Я с этим предложением обратился к лидерам, как минимум Европы, в прошлом году. Год прошел, скажу откровенно, ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Может, еще будут сейчас из-за всех этих вызовов, может, лидеры Европы немного задумаются об этом", – добавил Зеленский.
Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.
В ЕС 19 ноября презентовали проект "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск по территории Европы.
В декабре депутаты Европейского парламента призвали страны ЕС отменить внутренние границы для перемещения войск и военной техники, а также инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры по всей территории Союза.