Чисельність армії Німеччини сягнула максимуму за останні 12 років

Чисельність Бундесверу станом на цей час є найвищою за останні 12 років і сягає майже 185 тисяч.

Як повідомляє ZDF, пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

Пісторіус зазначив, що за останній час у лавах Бундесверу стався дуже суттєвий приріст і загальна чисельність німецьких військовослужбовців сягнула приблизно 184 200 осіб.

"У нас зараз найкращі результати рекрутингу з часу, коли припинився призов. Більш того, кількість чинних військовослужбовців – найбільша за останні 12 років", – зазначив міністр оборони Німеччини.

Раніше Пісторіус висловив очікування, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.

У грудні, слідом за Бундестагом, верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, схвалила закон про модернізацію військової служби.

У січні Бундесвер почав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.