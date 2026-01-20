Численность армии Германии достигла максимума за последние 12 лет

Численность Бундесвера по состоянию на это время является самой высокой за последние 12 лет и достигает почти 185 тысяч.

Как сообщает ZDF, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Борис Писториус.

Писториус отметил, что за последнее время в рядах Бундесвера произошел очень существенный прирост и общая численность немецких военнослужащих достигла примерно 184 200 человек.

"У нас сейчас лучшие результаты рекрутинга со времени, когда прекратился призыв. Более того, количество действующих военнослужащих – самое большое за последние 12 лет", – отметил министр обороны Германии.

Ранее Писториус выразил ожидания, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев ввиду реформы военной службы.

В декабре, вслед за Бундестагом, верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, одобрила закон о модернизации военной службы.

В январе Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу.