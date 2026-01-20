Макрон: Соединенные Штаты хотят ослабить Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Соединенные Штаты "стремятся ослабить Европу", и призвал "не признавать закон сильнейшего".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили BMFTV и Le Monde.

Президент Франции обвинил США в попытке ослабить Европу из-за угроз американского лидера Дональда Трампа ввести тарифы против стран, которые поддерживают Гренландию и Данию.

В своей речи в Давосе Эммануэль Макрон предупредил о вступлении в мир, где действует "закон сильнейшего", призвав Европу "не воспринимать это пассивно".

"Европа должна защищать мультилатерализм, который служит нашим интересам и интересам всех тех, кто отказывается подчиниться грубой силе", – сказал Макрон.

Французский лидер призвал европейцев к совместным решениям и диалогу. В качестве примера он привел европейскую миссию в Гренландию в ответ на угрозы Дональда Трампа, а также дискуссии в рамках G7.

"У Европы есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда не соблюдают правила игры", – добавил Макрон, имея в виду инструменты противодействия американским тарифам, которые рассматривает ЕС.

"Самое безумное, что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые применим механизм противодействия принуждению против Соединенных Штатов. Вы можете себе это представить? Это безумие, я сожалею об этом, но это следствие ненужной агрессии", – заявил Макрон журналистам. Речь идет об "инструменте борьбы с принуждением", который может ограничить США доступ к государственным тендерам, инвестициям или банковской деятельности или ограничить торговлю услугами, в которой Соединенные Штаты имеют профицит с ЕС, в частности в сфере цифровых услуг.

Напомним, президент США Дональд Трамп поделился фрагментом общения с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором президент Франции выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии.

Накануне Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

А 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

