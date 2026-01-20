На кордоні Литви з Білоруссю збережуть посилені патрулі

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що країна планує зберегти додаткові сили вздовж кордону з Білоруссю, щоб запобігти проникненню контрабандних повітряних куль.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За інформацією міністерства, ці плани були обговорені на нещодавній зустрічі міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича з представниками служб громадської безпеки та військовими.

Під час зустрічі посадовці проаналізували поточну ситуацію, вже вжиті заходи – як публічні, так і непублічні – та тенденції, що спостерігалися під час останніх операцій.

Відтак за підсумками зустрічі було ухвалене рішення продовжити розгортання додаткового персоналу, вжити превентивних заходів, забезпечити своєчасний обмін інформацією, посилити міжвідомчу співпрацю та підготувати нові законодавчі пропозиції.

У міністерстві заявили, що заплановані законодавчі зміни регулюватимуть діяльність мобільних операторів та посилять кримінальну відповідальність за контрабанду.

За даними міністерства, щодня вздовж литовсько-білоруського кордону розгортається від 10 до 49 патрульних бригад.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.