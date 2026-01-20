На границе Литвы с Беларусью сохранят усиленные патрули

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что страна планирует сохранить дополнительные силы вдоль границы с Беларусью, чтобы предотвратить проникновение контрабандных воздушных шаров.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По информации министерства, эти планы были обсуждены на недавней встрече министра внутренних дел Владислава Кондратовича с представителями служб общественной безопасности и военными.

Во время встречи чиновники проанализировали текущую ситуацию, уже принятые меры – как публичные, так и непубличные – и тенденции, наблюдавшиеся во время последних операций.

По итогам встречи было принято решение продолжить развертывание дополнительного персонала, принять превентивные меры, обеспечить своевременный обмен информацией, усилить межведомственное сотрудничество и подготовить новые законодательные предложения.

В министерстве заявили, что запланированные законодательные изменения будут регулировать деятельность мобильных операторов и усилят уголовную ответственность за контрабанду.

По данным министерства, ежедневно вдоль литовско-белорусской границы развертывается от 10 до 49 патрульных бригад.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеокулями.