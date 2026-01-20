Бывший генсек НАТО: время лести Трампу закончилось

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что время лести в адрес президента США Дональда Трампа прошло, и Европа должна решительно ответить на американские пошлины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью агентству Reuters.

Бывший генсек НАТО призвал ЕС нанести жесткий экономический удар, если США введут тарифы против стран, направивших войска в Гренландию.

"Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна продемонстрировать сейчас", – сказал Расмуссен.

Расмуссен заявил, что настаивание Трампа на том, чтобы Гренландия стала частью Соединенных Штатов, является самым большим вызовом для НАТО с момента его создания в 1949 году.

Он также добавил, что не планирует критиковать лидеров, таких как действующий генсек НАТО Марк Рютте, которые регулярно хвалят Трампа. Но, по мнению Расмуссена, инструмент ЕС по борьбе с принуждением – так называемая "базука", которая предоставляет широкие полномочия для реагирования на экономическое давление, должна оставаться на столе переговоров.

Бывший премьер-министр Дании также предложил план для урегулирования кризиса вокруг Гренландии. Он включает обновление соглашения 1951 года между Соединенными Штатами и Данией, которое позволяет разместить там усиленное присутствие НАТО на военных базах в Гренландии.

Кроме того, Расмуссен предлагает инвестиционный пакт, который поможет американским и европейским компаниям добывать полезные ископаемые в Гренландии, и "компенсацию за стабилизацию и устойчивость", чтобы предотвратить китайские и российские инвестиции в критические сектора острова.

Расмуссен сказал, что он обсудит этот план с делегатами в Давосе.

Напомним, Франция и Германия призвали Европу готовить "торговую базуку" на фоне угроз Трампа ввести дополнительные пошлины, а в Европарламенте дали понять, что в этих обстоятельствах не одобрят торговое соглашение ЕС с США.

По данным Financial Times, европейцы в Давосе готовятся говорить с Трампом о Гренландии вместо Украины.