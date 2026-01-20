Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к создаваемому американским президентом Дональдом Трампом Совету мира.

Об этом он заявил журналистам во вторник, 20 января, пишет БЕЛТА, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Лукашенко подписал документы о присоединении Беларуси к Совету мира, а также о выполнении положений устава Совета мира в соответствии с предполагаемой процедурой, которая "была определена в письме президента США".

"Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение, стать участниками этого Совета", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Согласие выражено в письме на имя "Его Превосходительства Марко Рубио".

Отвечая на вопрос о реальных условиях вступления в Совет мира и слухах о том, что для этого нужно внести 1 млрд долларов, Лукашенко сказал, что "эти больные люди в очередной раз одурели". "Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что президент Франции отказался от приглашения Трампа присоединиться к Совету мира.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.

Трамп пригласил в члены Совета мира ряд европейских государств, Канаду, а также Россию и Беларусь.