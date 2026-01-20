В Финляндии похвастались первым случаем, когда забор на границе с Россией оправдал затраты

В Финляндии впервые обнаружили и остановили нарушителя благодаря новому забору, построенному на отдельных участках почти 1300-километровой границы с Россией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в районе города Иматра еще на прошлой неделе, однако сообщили о нем 20 января. Пограничники благодаря срабатыванию сигнального оборудования на заборе зафиксировали попытку пересечения госграницы с территории Финляндии в Россию и остановили нарушителя.

О личности нарушителя и его мотивах ничего не сообщается.

Забор позволяет пограничникам круглосуточно наблюдать сразу за многими участками границы относительно небольшому количеству людей.

В целом на юго-востоке границы Финляндии должны построить 140 км забора, из них уже построили 100 км, которые постепенно оснащаются наблюдательным оборудованием. Также в нем предусмотрены специальные проходы для диких животных через каждые 3 км.

Юго-восточная секция забора – самая длинная из всех, которые Финляндия строит на восточной границе. Их совокупная длина составит 200 км, общая стоимость проекта – около 380 млн евро.

Перекрыть забором все почти 1300 км границы с Россией невозможно – каждый километр забора со всеми средствами наблюдения стоит около 1,8 млн евро. Поэтому Пограничная служба определила приоритетные участки.

Толчком для строительства забора стала попытка России осенью 2023 года устроить на восточной границе Финляндии искусственный миграционный кризис – наподобие того, как режим Лукашенко своим европейским соседям. В Хельсинки отреагировали полным закрытием сухопутной границы с РФ, которое действует до сих пор – правительство не видит предпосылок для отмены этой меры.

Недавно Финляндия попросила у ЕС дополнительные 16 млн евро на мониторинг восточной границы.