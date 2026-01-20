Киев получит две мини-ТЭЦ от Германии

Немецкое общество международного сотрудничества GIZ передаст Киеву две когенерационные установки, которые помогут облегчить положение города в условиях энергокризиса в результате ударов РФ.

Об этом заявил в своих соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, пишет "Европейская правда".

Кличко сообщил о договоренности с немецким обществом международного сотрудничества GIZ, правительственным агентством Германии, о передаче Киеву двух когенерационных установок.

По его словам, установки должны доставить в Киев уже на следующей неделе.

"Спасибо немецким партнерам за помощь в такое сложное для Киева время, когда наш город живет и функционирует в кризисной ситуации", – отметил мэр.

Он добавил, что в Киеве установлены всего 5 когенерационных установок, две из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры. Еще три готовят к запуску.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

В МИД Украины показали перечень помощи, которую Украине предоставили партнеры в январе.

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига призвал неравнодушных во всем мире организовывать сборы в поддержку украинцев в условиях суровой зимы и постоянных разрушений энергосистемы – так, как это сделали в Польше.