Премьер-министр Франции одобрил бюджет в обход парламента, ему грозит отставка

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню применил специальные конституционные полномочия, чтобы принять бюджет на 2026 год без голосования парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BMFTV.

Лекорню использовал статью 49.3, которая позволяет правительству принимать законы без голосования в парламенте, для принятия бюджета.

Теперь, согласно конституции, французский парламент имеет 24 часа на то, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров Лекорню. Если этого не произойдет, бюджет вступает в силу. В противном случае правительство уходит в отставку.

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" и ультраправая "Национальное объединение" уже заявили о вынесении на голосование вотумов недоверия правительству Лекорню. Парламент рассмотрит их в пятницу, 23 января.

В понедельник премьер-министр Франции официально объявил о использовании правительством этого конституционного инструмента. Лекорню выразил сожаление, ведь три месяца отказывался применять эти полномочия для утверждения бюджета.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временно позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета на 2026 год.

Бюджетные баталии в парламенте Франции уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Однако, как сообщалось, у правительства Лекорню есть шансы выдержать вотумы недоверия в парламенте из-за позиции социалистов.

