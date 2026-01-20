Міністр торгівлі США: суперечка з Європою закінчиться "розумним чином"

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що європейська відповідь на мита США спричинить "ескалацію мит", але зрештою, все завершиться за столом переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Reuters.

Лутнік попередив європейські країни, що будь-яка відповідь на американські тарифи спричинить ескалацію у торгівлі між США та Європейським Союзом.

"Якщо Європа здійснить погрози щодо введення тарифних санкцій, ми повернемося до ескалації тарифів за принципом "око за око"", – заявив міністр торгівлі.

Однак, за словами Лутніка, така ескалація завершиться діалогом, як це сталося минулого разу, коли президент США Дональд Трамп запровадив 30% мит на товари з ЄС.

"Все закінчиться дуже позитивною розмовою між Дональдом Трампом та Урсулою фон дер Ляєн, як це сталося минулого разу", – сказав він під час панельної дискусії в Давосі.

"Тож можна почати з суперечки, але зрештою Сполучені Штати та Європа є чудовими союзниками. Це не означає, що ви не маєте розбіжностей, але це не змінює основного принципу: Сполучені Штати знають, хто наші союзники, і якщо ми будемо мати суперечку, то нехай буде так. Але ми знаємо, чим це закінчиться. Це закінчиться розумним чином", – додав міністр торгівлі США.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент, який також присутній у Давосі, висловив упевненість, що США та європейські країни знайдуть рішення щодо ситуації довкола Гренландії, а також відкинув "істерію" щодо можливої торговельної війни.

Як повідомлялося, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.