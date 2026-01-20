Министр торговли США: спор с Европой закончится "разумным образом"

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что европейский ответ на пошлины США вызовет "эскалацию пошлин", но в конечном итоге все закончится за столом переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

Лутник предупредил европейские страны, что любой ответ на американские тарифы приведет к эскалации в торговле между США и Европейским Союзом.

"Если Европа осуществит угрозы о введении тарифных санкций, мы вернемся к эскалации тарифов по принципу "око за око"", – заявил министр торговли.

Однако, по словам Лутника, такая эскалация завершится диалогом, как это произошло в прошлый раз, когда президент США Дональд Трамп ввел 30% пошлин на товары из ЕС.

"Все закончится очень позитивным разговором между Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен, как это произошло в прошлый раз", – сказал он во время панельной дискуссии в Давосе.

"Так что можно начать со спора, но в конечном итоге Соединенные Штаты и Европа являются прекрасными союзниками. Это не значит, что у вас нет разногласий, но это не меняет основного принципа: Соединенные Штаты знают, кто наши союзники, и если у нас будет спор, то пусть будет так. Но мы знаем, чем это закончится. Это закончится разумным образом", – добавил министр торговли США.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент, который также присутствует в Давосе, выразил уверенность, что США и европейские страны найдут решение по ситуации вокруг Гренландии, а также отверг "истерию" по поводу возможной торговой войны.

Как сообщалось, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.