Макрон відповів на "злив" Трампом його повідомлення: я послідовний у своїх словах

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на те, що його американський колега Дональд Трамп опублікував їхнє приватне листування, заявивши, що залишається послідовним у своїх словах.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон сказав журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає BFMTV.

Президент США Дональд Трамп у вівторок поділився фрагментом спілкування з французьким колегою Емманюелем Макроном, у якому президент Франції висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії. У повідомленні Макрон також пропонує країнам G7 зібратися в Парижі в четвер, 22 січня, за участі представників України, Росії, Данії та Сирії, а двом главам держав – повечеряти разом.

Коли журналісти запитали французького президента про "злив" цього листування, він відповів, що відповідає за свої вчинки та слова.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті", – сказав Макрон.

На запитання, чи вважає він цей вчинок з боку президента США "неввічливим", французький лідер відповів, що залишає іншим право оцінювати ситуацію.

Також Макрона запитали, чи планує він бачитися з Трампом у Давосі. На це він відповів відмовою, зазначивши, що американський лідер приїжджає тоді, коли він вже покидатиме форум.

Однак, за словами Макрона, у них залишається шанс поспілкуватися у форматі саміту країн G7.

"Це може бути нагодою, але я вважаю, що нам слід бути надзвичайно спокійними та залишатися на своїх позиціях. І, зокрема, в економічному плані продовжувати рухатися вперед для забезпечення більшого зростання в Європі, захищати наші інтереси, коли правила не дотримуються, і підтримувати наших друзів, коли вони зазнають утисків", – сказав французький лідер.

Нагадаємо, у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Емманюель Макрон звинуватив США у прагненні послабити Європу. Також французький президент попередив Вашингтон про відповідь ЄС на американські мита.

Напередодні Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

