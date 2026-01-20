Макрон ответил на "слив" Трампом его сообщения: я последователен в своих словах

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на то, что его американский коллега Дональд Трамп опубликовал их частную переписку, заявив, что остается последовательным в своих словах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сказал журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает BFMTV.

Президент США Дональд Трамп во вторник поделился фрагментом общения с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором президент Франции выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии. В сообщении Макрон также предлагает странам G7 собраться в Париже в четверг, 22 января, с участием представителей Украины, России, Дании и Сирии, а двум главам государств – поужинать вместе.

Когда журналисты спросили французского президента о "сливе" этой переписки, он ответил, что отвечает за свои поступки и слова.

"Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю на публике, и в том, что делаю в частной жизни", – сказал Макрон.

На вопрос, считает ли он этот поступок со стороны президента США "невежливым", французский лидер ответил, что оставляет другим право оценивать ситуацию.

Также Макрона спросили, планирует ли он встречаться с Трампом в Давосе. На это он ответил отказом, отметив, что американский лидер приезжает тогда, когда он уже будет покидать форум.

Однако, по словам Макрона, у них остается шанс пообщаться в формате саммита стран G7.

"Это может быть возможностью, но я считаю, что нам следует быть чрезвычайно спокойными и оставаться на своих позициях. И, в частности, в экономическом плане продолжать двигаться вперед для обеспечения большего роста в Европе, защищать наши интересы, когда правила не соблюдаются, и поддерживать наших друзей, когда они подвергаются притеснениям", – сказал французский лидер.

Напомним, в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Эмманюэль Макрон обвинил США в стремлении ослабить Европу. Также французский президент предупредил Вашингтон об ответе ЕС на американские пошлины.

Накануне Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

