Туск: Європа не може дозволити собі слабкість

Прем’єр Польщі Дональд Туск закликав держави Європи до рішучого захисту своїх інтересів на тлі шантажу з боку президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Туск, не згадуючи прямо ані США, ані Трампа, закликав європейських партнерів припиняти "умиротворення" і жорсткіше відстоювати свої інтереси.

Appeasement is always a sign of weakness. Europe cannot afford to be weak – neither against its enemies, nor ally. Appeasement means no results, only humiliation. European assertiveness and self-confidence have become the need of the moment. – Donald Tusk (@donaldtusk) January 20, 2026

"Умиротворення – це завжди прояв слабкості. Європа не може дозволити собі слабкість – ані щодо ворогів, ані щодо союзника. Умиротворення закінчується відсутністю результатів – крім приниження. У цей час дуже потрібні європейська наполегливість і впевненість", – зазначив прем’єр Польщі.

Заява Туска пролунала на тлі загострення кризи з претензіями Трампа на Гренландію і тарифні погрози європейським союзникам, які у цій ситуації підтримали Данію або не бажають приєднуватись до створюваної ним Ради миру.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що час лестощів Трампу закінчився.

Нагадаємо, Франція та Німеччина закликали Європу готувати "торгову базуку" на тлі Трампових погроз додатковими митами, а у Європарламенті дали зрозуміти, що за цих обставин не схвалять торгову угоду ЄС зі США.