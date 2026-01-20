Туск: Европа не может позволить себе слабость

Премьер Польши Дональд Туск призвал государства Европы к решительной защите своих интересов на фоне шантажа со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Туск, не упоминая прямо ни США, ни Трампа, призвал европейских партнеров прекращать "умиротворение" и жестче отстаивать свои интересы.

Appeasement is always a sign of weakness. Europe cannot afford to be weak – neither against its enemies, nor ally. Appeasement means no results, only humiliation. European assertiveness and self-confidence have become the need of the moment. – Donald Tusk (@donaldtusk) January 20, 2026

"Умиротворение – это всегда проявление слабости. Европа не может позволить себе слабость – ни в отношении врагов, ни в отношении союзника. Умиротворение заканчивается отсутствием результатов – кроме унижения. В это время очень нужны европейская настойчивость и уверенность", – отметил премьер Польши.

Заявление Туска прозвучало на фоне обострения кризиса с претензиями Трампа на Гренландию и тарифных угрозы европейским союзникам, которые в этой ситуации поддержали Данию или не желают присоединяться к создаваемому им Совету мира.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что время лести Трампу закончилось.

Напомним, Франция и Германия призвали Европу готовить "торговую базуку" на фоне Трамповых угроз дополнительными пошлинами, а в Европарламенте дали понять, что при этих обстоятельствах не одобрят торговое соглашение ЕС с США.