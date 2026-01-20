Литва вручила российскому представителю ноту протеста из-за атак на украинскую энергетику

Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства России ноту протеста из-за массированной российской атаки на Украину в ночь на вторник, направленной на объекты энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министерство сообщило на своем сайте.

В ноте протеста, врученной представителю посольства РФ, отмечается, что неоправданные действия России, наносящие ущерб гражданскому населению и инфраструктуре страны, грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и являются военными преступлениями.

В Министерстве иностранных дел Литвы напомнили, что срока давности для привлечения виновных за эти военные преступления к уголовной ответственности не существует.

Литва также в очередной раз призвала Россию немедленно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате военной агрессии.

После очередной российской атаки на украинскую энергетику, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест российских чиновников, ответственных за эти обстрелы.

Ночью 20 января российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. Кроме того, в результате удара 5 635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения.

Глава МИД Андрей Сибига назвал очередную российскую атаку сигналом тревоги для мировых лидеров, собравшихся в швейцарском Давосе на Всемирный экономический форум.