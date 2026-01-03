Економічна угода у мирному пакеті міститиме як гранти, так і кредитні кошти – Соболев

Очільник Мінекономіки стверджує, що у економічних домовленостях, у мирному пакеті на суму $800 млрд будуть не лише грантові кошти для України.

Про це він заявив на брифінгу після економічної панелі із радниками західних лідерів, що перебувають у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, який бере участь у переговорах про цю угоду, каже, що оголошена сума у 800 млрд доларів США включатиме суміш різних видів фінансування.

"Розрахункова цифра на наступні 10 років, 800 млрд доларів США – це і приватні джерела, і публічні джерела. За нашими підрахунками, десь 500 млрд мають надіти з публічних джерел у вигляді як грантів, так і концесійних позик, тобто це буде і те, що потрібно повертати, і те, що не потрібно повертати", – пояснив він.

Відповідно, решта $300 млрд, у разі, якщо співвідношення збережеться – це інвестиції приватного капіталу, яке за своєю природою не є грантовим.

Соболев також наголосив, що сума у $800 млрд на наступні 10 років узгоджена також із партнерами, включаючи Світовий банк та ЄС.

"Була дуже довга робота і зі Світовим банком, і з Європейським Союзом. Зараз нам потрібно з усіма країнами погодити цифри по секторах, загальні потреби і джерела, які можна за ці 10 років знайти", – пояснив він.

Як повідомлялося, віцепрем'єр Тарас Качка повідомив, що угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу.

Раніше прем'єрка Свириденко розповіла, на що Україна пустить $800 млрд з економічної "мирної" угоди.

У економічній панелі взяв участь також представник США Стів Віткофф, який долучився за відеозв'язком.