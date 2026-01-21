ЗМІ: ЄС став ближчим до використання своєї торгової "базуки" проти США

Німеччина приєдналася до Франції і заявила, що попросить Єврокомісію розглянути можливість застосування інструменту проти примусу на надзвичайному саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер увечері.

Про це стало відомо Politico від п'яти дипломатів, обізнаних із ситуацією, передає "Європейська правда".

Крок Берліна наближає ЄС до більш рішучої реакції, оскільки ескалація риторики Трампа щодо Гренландії спонукала ключові столиці посилити свою позицію щодо того, як Європа повинна реагувати.

"Рішучість була присутня вже кілька днів", – сказав один з дипломатів.

"Ми відчули це під час наших двосторонніх переговорів... існує дуже широка підтримка того, що ЄС повинен підготуватися до всіх сценаріїв, і це також включає те, що всі інструменти знаходяться на столі", – додав він.

Те, що уряди вимагатимуть від Комісії, буде значною мірою залежати від того, що скаже президент США у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу. Хоча кілька європейських лідерів намагаються домовитися про зустрічі з Трампом на полях форуму в Давосі, щоб переконати його відмовитися від введення мит, вони також готуються до того, що Трамп виконає свої погрози.

Окрім інструменту протидії примусу, або "торгової базуки", лідери також обговорюють використання попереднього пакету заходів у відповідь, який передбачав би введення мит на американський експорт на суму 93 млрд євро. Двоє дипломатів ЄС зазначили, що можна спочатку ввести мита, а потім Комісія пройде більш складний процес запуску потужної торгової зброї.

"Існує збіг думок з німцями, з їхнього боку спостерігається пробудження, що ми маємо перестати бути наївними", – сказав французький високопосадовець, маючи на увазі використання базуки проти Вашингтона. Президент Франції Емманюель Макрон підтримав цей крок, але інші столиці були більш обережними, зважаючи на ризик, що це може спровокувати подальші заходи з боку Трампа, а також потенційні витрати для їхніх економік.

Торговельна зброя є одним з головних важелів ЄС проти США, оскільки вона включає широкий спектр можливих заходів, таких як введення мит, обмеження експорту стратегічних товарів або виключення американських компаній з тендерів. Рішення про використання цього інструменту не буде прийнято легковажно, оскільки воно матиме значний вплив на економіку ЄС.

Останній раз, коли ЄС розглядав можливість використання своєї "базуки" проти США – коли Трамп ввів односторонні мита на блок у 2025 році – Європа тоді відступила. Цього разу столиці країн-членів мають вищу толерантність до болю, зазначили дипломати ЄС.

Щоб запустити "базуку", потрібна підтримка щонайменше 15 країн у Раді ЄС.

Дипломати сподіваються, що союзниця Трампа Джорджа Мелоні також приєднається до ініціативи. На їхню думку, приєднання Італії, третьої за величиною країни ЄС, буде важливим проявом єдності.

Наразі Рим дав зрозуміти, що воліє продовжувати переговори з Вашингтоном з метою деескалації, тоді як позиція іншого потенційного союзника, Польщі, залишається нечіткою. Однак, з огляду на зближення позицій Франції та Німеччини, тиск на Рим і Варшаву з метою приведення їх у відповідність з рештою блоку буде інтенсивним.

Як відомо, президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами низці країн Європи, які заступилися за Данію і Гренландію на тлі його претензій на острів.

Далі він пригрозив Франції гігантськими митами на шампанське у разі небажання увійни до створюваної ним Ради миру.