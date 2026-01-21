СМИ: ЕС стал ближе к использованию своей торговой "базуки" против США

Германия присоединилась к Франции и заявила, что попросит Еврокомиссию рассмотреть возможность применения мощного торгового оружия против США на чрезвычайном саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг вечером.

Об этом стало известно Politico от пяти дипломатов, знакомых с ситуацией, передает "Европейская правда".

Шаг Берлина приближает ЕС к более решительной реакции, поскольку эскалация риторики Трампа в отношении Гренландии побудила ключевые столицы усилить свою позицию относительно того, как Европа должна реагировать.

"Решимость присутствовала уже несколько дней", – сказал один из дипломатов.

"Мы почувствовали это во время наших двусторонних переговоров... существует очень широкая поддержка того, что ЕС должен подготовиться ко всем сценариям, и это также включает то, что все инструменты находятся на столе", – добавил он.

То, что правительства будут требовать от комиссии, будет в значительной степени зависеть от того, что скажет президент США в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду. Хотя несколько европейских лидеров пытаются договориться о встрече с Трампом на полях форума в Давосе, чтобы убедить его отказаться от введения пошлин, они также готовятся к тому, что Трамп выполнит свои угрозы.

Помимо инструмента противодействия принуждению, или "торговой базуки", лидеры также обсуждают использование предварительного пакета ответных мер, который предусматривал бы введение пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро. Два дипломата ЕС отметили, что можно сначала ввести пошлины, а затем комиссия пройдет более сложный процесс запуска мощного торгового оружия.

"Существует совпадение мнений с немцами, с их стороны наблюдается пробуждение, что мы должны перестать быть наивными", – сказал французский высокопоставленный чиновник, имея в виду использование "торговой базуки" против Вашингтона. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал этот шаг, но другие столицы были более осторожными, учитывая риск, что это может спровоцировать дальнейшие меры со стороны Трампа, а также потенциальные расходы для их экономик.

Торговое оружие является одним из главных рычагов ЕС против США, поскольку оно включает широкий спектр возможных мер, таких как введение пошлин, ограничение экспорта стратегических товаров или исключение американских компаний из тендеров. Решение об использовании этого инструмента не будет принято легкомысленно, поскольку оно окажет значительное влияние на экономику ЕС.

Последний раз, когда ЕС рассматривал возможность использования своей "базуки" против США – когда Трамп ввел односторонние пошлины на блок в 2025 году – Европа тогда отступила. На этот раз столицы стран-членов имеют более высокую толерантность к боли, отметили дипломаты ЕС.

Чтобы запустить "базуку", нужна поддержка как минимум 15 стран в Совете ЕС.

Дипломаты надеются, что союзница Трампа Джорджа Мелони также присоединится к инициативе. По их мнению, присоединение Италии, третьей по величине страны ЕС, будет важным проявлением единства.

Пока Рим дал понять, что предпочитает продолжать переговоры с Вашингтоном с целью деэскалации, тогда как позиция другого потенциального союзника, Польши, остается нечеткой. Однако, учитывая сближение позиций Франции и Германии, давление на Рим и Варшаву будет интенсивным.

Как известно, президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами ряду стран Европы, которые заступились за Данию и Гренландию на фоне его претензий на остров.

Далее он пригрозил Франции гигантскими пошлинами на шампанское в случае нежелания вступить в создаваемый им Совет мира.