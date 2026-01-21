США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському морі

Американські військові 20 січня затримали танкер Sagitta, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії, у Карибському морі.

Про це повідомило Південне командування США, передає "Європейська правда".

"Сьогодні вранці американські військові сили, підтримуючи Міністерство внутрішньої безпеки, без інцидентів затримали моторне судно Sagitta. Затримання ще одного танкера, який порушив встановлений президентом Трампом карантин для санкціонованих суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, яка вивозиться з Венесуели, була нафта, яка координується належним чином і відповідно до закону", – йдеться у повідомленні.

У командуванні підкреслили, що безпека американського народу є надзвичайно важливою, заявивши про відданість безпеці та стабільності.

"Ці операції підтримуються всією потужністю нашої елітної об'єднаної сили, розгорнутої в Карибському басейні", – йдеться у повідомленні.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Sagitta ходить під прапором Гаяни і залучена в експорті російської нафти й нафтопродуктів з російських портів у Балтійському морі і тихоокеанського регіону переважно до Китаю та Індії. Судно перевозить нафту в обхід санкцій, що проти нього запровадили ЄС, Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія та Україна.

США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у відповідь на звернення РФ президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити двох російських громадян, членів екіпажу танкера Bella 1.