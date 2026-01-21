США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском море

Американские военные 20 января задержали танкер Sagitta, принадлежащий так называемому "теневому флоту" России, в Карибском море.

Об этом сообщило Южное командование США, передает "Европейская правда".

"Сегодня утром американские военные силы, поддерживая Министерство внутренней безопасности, без инцидентов задержали моторное судно Sagitta. Задержание еще одного танкера, нарушившего установленный президентом Трампом карантин для санкционированных судов в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственной нефтью, вывозимой из Венесуэлы, была нефть, которая координируется надлежащим образом и в соответствии с законом", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что безопасность американского народа является чрезвычайно важной, заявив о приверженности безопасности и стабильности.

"Эти операции поддерживаются всей мощью нашей элитной объединенной силы, развернутой в Карибском бассейне", – говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Sagitta ходит под флагом Гайаны и вовлечена в экспорт российской нефти и нефтепродуктов из российских портов в Балтийском море, тихоокеанского региона преимущественно в Китай и Индию. Судно перевозит нефть в обход санкций, введенных против него ЕС, Великобританией, США, Канадой, Швейцарией, Австралией, Новой Зеландией и Украиной.

США 9 января захватили танкер Olina в Карибском море на фоне усиления мер Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

А 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Суда обвиняют в нарушении санкционной политики.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение РФ президент США Дональд Трамп распорядился освободить двух российских граждан, членов экипажа танкера Bella 1.