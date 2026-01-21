Эстония: сотрудник пограничного пункта годами собирал информацию по заданию ФСБ

В Эстонии разоблачили охранника в зоне ожидания пограничного пункта Койдула, который не менее трех лет передавал в Россию по заданию ФСБ информацию о событиях на границе и о сотрудниках пункта пропуска.

Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".

Речь идет о Вячеславе Ефимове, гражданине Эстонии и России, который много лет работал охранником в зоне ожидания Койдулы. Из-за частых поездок в РФ на него обратила внимание ФСБ.

В сентябре 2022 года офицер ФСБ Николай Тарасов, работающий с российской стороны границы в Куничиной Горе, предложил Ефимову сотрудничество.

По данным Полиции безопасности Эстонии (КаПо), Ефимов осознавал, с кем имеет дело. Он передавал информацию о работе пограничного пункта, сотрудниках, их перемещениях, взглядах на войну России против Украины, а также о событиях, заметных с российской стороны границы.

Прямого давления или шантажа не было, вознаграждения Ефимов также не получал. Его мотивом было избежание проблем с пересечением границы и сохранение работы в Эстонии.

У Ефимова не было доступа к государственной тайне, и на первый взгляд переданная им информация может показаться малозначимой.

В КаПо пояснили, что ФСБ использует эти данные для получения полной картины работы эстонских пограничных пунктов, чтобы выявить слабые места и уязвимости в охране границы и при необходимости использовать их в своих интересах.

Также информация о сотрудниках пограничного пункта может представлять для ФСБ ценность при вербовке новых агентов.

Следствие также установило его причастность к коррупционной схеме компании Railservis, которая управляет зоной ожидания: грузовики за взятку пропускали через границу вне очереди

Благодаря сотрудничеству Ефимов получил более мягкое наказание, чем обычно назначается по этой статье. Уголовный кодекс предусматривает за разведывательную деятельность против Эстонской Республики от 2 до 15 лет лишения свободы.

5 января Тартуский уездный суд в рамках согласительного производства приговорил Ефимова к трем годам тюремного заключения. За дачу взятки он получил шестимесячный срок, но он был поглощен более суровым наказанием, и реально Ефимов должен провести в Тартуской тюрьме три года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Недавно полиция безопасности (КаПо) выслала из Эстонии гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.

Напомним, 7 октября суд в Эстонии признал гражданина страны Ивана Дмитриева виновным в шпионаже и содействии разведывательной деятельности.

Следствие установило, что с марта по май 2025 года Дмитриев передавал ФСБ информацию по поручению офицера оперативного отдела пограничной службы Александра Бобкова.