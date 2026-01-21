FT: Всесвітній економічний форум може переїхати з Давоса

Керівництво Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) розглядає можливість зміни місця проведення щорічного заходу, який традиційно проходить у швейцарському Давосі.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

У публікації йдеться, що Ларрі Фінк, голова BlackRock і тимчасовий співголова правління ВЕФ, в приватному порядку обговорив різні варіанти, в тому числі постійне перенесення саміту з Давоса або використання місць проведення по черзі.

Серед обговорюваних місць були американський Детройт та ірландський Дублін.

Фінк хоче реформувати форум, який широко критикують за елітарність і відірваність від реальності.

Він вважає, що доступ до нього повинен бути розширений за межі політичних і бізнес-лідерів, які зазвичай відвідують ВЕФ, розповідають джерела FT.

ВЕФ повинен "почати робити щось нове: з'являтися – і слухати – в тих місцях, де насправді будується сучасний світ", – написав Фінк у своїх соцмережах.

Хоча керівництво ВЕФ продовжує підтверджувати, що Давос, який приймає щорічну зустріч вже майже шість десятиліть, є духовною і практичною батьківщиною заходу, всередині організації також визнають зростаючі логістичні та стратегічні проблеми, пов'язані з цим місцем, додали два співрозмовники.

ВЕФ "переріс" свої можливості, сказав один з високопоставлених керівників, який простояв у заторі три з половиною години, щоб потрапити в невелике гірськолижне селище для участі в заході цього тижня.

"Він став жертвою власного успіху", – сказав один з учасників обговорень.

Нестача житла, витрати на охорону та обмежена фізична інфраструктура були визнані представниками ВЕФ як проблематичні.

Очікується, що прибуття президента США Дональда Трампа в середу ще більше ускладнить логістичні виклики, пов'язані з самітом.

"Для швейцарського уряду важливо, щоб ВЕФ зберігав міцні зв'язки зі Швейцарією", – сказав один з учасників, додавши, що збереження форуму в Європі є пріоритетом для багатьох високопоставлених керівників форуму.

Це не перший раз, коли пропонується перенести щорічні засідання форуму. Зокрема, кілька років тому розглядали можливість перенесення штаб-квартири форуму в Дубай.

Офіційно форум продовжує підтримувати Давос. Директори ВЕФ публічно підкреслили історичне значення альпійського місця розташування, яке також приносить важливі доходи від туризму та інвестиції. Швейцарський уряд і деякі провідні компанії країни також, ймовірно, чинитимуть опір будь-яким спробам перенесення.

"Швейцарці будуть категорично проти перенесення: це створить перешкоди", – сказав представник ВЕФ, додавши, що будь-які кроки "не є остаточними".

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Дональд Трамп у своїй промові в рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, як очікується, накинеться з критикою на світових лідерів.